Maisons de rêve - Bienvenue dans la compétition immobilière la plus difficile

Qui n’a jamais rêvé de pousser la porte des plus belles maisons de France ? Dans chaque épisode, 3 couples passionnés d’immobilier et de décoration d’intérieur, auront la chance de vivre cette expérience unique et s’affronteront pour décrocher le jackpot de 50.000€. Ils ont tous des projets pour rénover ou décorer leur intérieur. Ils vont donner le meilleur d’eux-mêmes pour que leurs rêves deviennent réalité. Mais pour cela, ils vont devoir s’affronter dans la compétition immobilière la plus difficile : estimer le prix de maisons d’exception dans toute la France pour devenir champion de l’estimation et se constituer la plus grosse cagnotte possible. “Maisons de rêve : Quel est votre prix ?” Dimanche 18 avril à 17h25 sur TFX.