Maisons de rêves : les premières minutes en exclusivité !

Cette semaine, cap sur la région Provence Alpes Côte d’Azur. Entre station balnéaire, petit port de pêche pittoresque et villages perchés, la région est connue pour ses cabanons en pleine garigue, ses mas provençaux typiques et ses palais art-déco face à la grande bleue. Aujourd’hui, c’est sur les hauteurs de Cannes que la compétition commence, à Mougins très exactement. Un village typique aux ruelles étroites et aux façades colorés. En exclusivité sur MYTF1, découvrez les premières minutes de Maisons de rêve, à partir de dimanche 18 février sur TFX.