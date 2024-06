Comédie • Drame | 2012

Aline et Sandrine sont soeurs. Quand leur mère, qui les a ignorées pendant 20 ans, débarque à Paris après un divorce houleux, les retrouvailles sont tumultueuses. Aline et Sandrine frappent un grand coup et kidnappent leur mère pour obtenir l'amour qu'elles n'ont jamais reçu.