Mamans et célèbres fêtent Noël

A l’occasion des fêtes de Noël, Jesta, Kelly, Rym, Stéphanie, Emilie et Cindy, des mamans emblématiques de « MAMANS ET CÉLÈBRES » se retrouvent dans un château décoré pour l’occasion et accompagnées de leurs enfants pour fêter ensemble ce moment magique. Ces retrouvailles vont être l’occasion de se remémorer les meilleurs moments mais aussi les souvenirs inestimables construits grâce à « MAMANS ET CÉLÈBRES » et d’échanger sur l’évolution et l’éducation des enfants. Elles vont partager un week-end inoubliable rythmé par les joyeuses bêtises de leurs enfants et l’excitation de se retrouver tous ensemble ! Entre confidences, moments de partage, découvertes des cadeaux aussi bien pour les petits que pour les grands, et l'évocation des nouveaux projets à venir, soyez au rendez-vous pour ces épisodes de "MAMANS ET CELEBRES FETENT NOEL" !