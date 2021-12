Mamans & Célèbres fêtent Noël - Episode 02

A l’occasion des fêtes de Noël, Jesta, Kelly, Rym, Stéphanie, Emilie et Cindy, des mamans emblématiques de "Mamans et célèbres" se retrouvent dans un château décoré pour l’occasion et accompagnées de leurs enfants pour fêter ensemble ce moment magique. Dans l'épisode 2 : Rym annonce son grand retour à Paris avec Vincent et leur fille Maria-Valentina. Ils ont souhaité revenir auprès de leurs familles pour l'arrivée de leur deuxième enfant. Soudain, la cloche retentit dans le château. Une belle surprise attend les mamans dans le salon. Découvrez l'intégralité des épisodes de "Mamans et célèbres fêtent Noël" déjà disponibles sur MYTF1. A retrouver également sur TFX dès le 17 décembre prochain.