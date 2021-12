Mamans & Célèbres fêtent Noël - Episode 03

A l’occasion des fêtes de Noël, Jesta, Kelly, Rym, Stéphanie, Emilie et Cindy, des mamans emblématiques de "Mamans et célèbres" se retrouvent dans un château décoré pour l’occasion et accompagnées de leurs enfants pour fêter ensemble ce moment magique. Dans l'épisode 3 : une dispute a éclaté entre les enfants de Kelly, Stéphanie et Emilie. Kelly fond en larmes à l'idée de savoir que son fils est mis à l'écart par les autres. Jesta vole à sa rescousse ! Découvrez l'intégralité des épisodes de "Mamans et célèbres fêtent Noël" déjà disponibles sur MYTF1. A retrouver également sur TFX dès le 17 décembre prochain.