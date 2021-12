Mamans & Célèbres fêtent Noël - Episode 04

A l’occasion des fêtes de Noël, Jesta, Kelly, Rym, Stéphanie, Emilie et Cindy, des mamans emblématiques de "Mamans et célèbres" se retrouvent dans un château décoré pour l’occasion et accompagnées de leurs enfants pour fêter ensemble ce moment magique. Dans l'épisode 4 : les enfants enfin couchés, les mamans peuvent profiter de la soirée. Au programme : des confidences émouvantes et une demande un peu spéciale de Benoît à Jesta. Découvrez l'intégralité des épisodes de "Mamans et célèbres fêtent Noël" déjà disponibles sur MYTF1. A retrouver également sur TFX dès le 17 décembre prochain.