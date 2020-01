AVANT PREMIÈRE - Mamans & célèbres : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

Le docu-réalité "Mamans & Célèbres" arrive le lundi 6 janvier à 16h sur TFX. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

Mamans & Célèbres arrive le lundi 6 janvier à 16h sur TFX. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Si vous avez manqué le début…

Elles sont 10, elles sont célèbres, elles sont stars des réseaux sociaux. On les a connues candidates de télé-réalité, elles sont aujourd’hui devenues influenceuses mais avant tout mamans ! Et pour la première fois, elles nous ouvrent les portes de leur quotidien pour découvrir les coulisses de leur vie de stars mais aussi leur vie de mamans ! Mamans et célèbres, c'est la nouvelle émission qui débarque le lundi 6 janvier sur TFX. Au programme : découvrez le vrai quotidien de ces 10 mamans : Stéphanie Clerbois, Liam Di Benedetto, Emilie Nef Naf, Julia Paredes, Wafa, Cindy Pomeyrol, Martika, Jesta et Benoit, Kelly Helard et Julie Ricci.

Mamans et Célèbres, Rendez-vous Lundi 6 janvier à 16h, puis du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX