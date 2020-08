AVANT PREMIÈRE - Mamans & Célèbres, nouvelle saison : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

Par| Écrit pour TFX Le 10/08/20 à 10:00 , mis à jour le 10 août 2020 à 11:55 | Voir le site de Mamans et célèbres

Une nouvelle saison de "Mamans & Célèbres" arrive le Lundi 17 août sur TFX. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La saison inédite de Mamans & Célèbres arrive sur vos écrans, le Lundi 17 août sur TFX. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Au programme

Il est temps de connaître la suite des aventures des incontournables « mamans & célèbres » ! Elles sont 9, elles sont célèbres, elles sont stars des réseaux sociaux. On les a connues candidates de télé-réalité, elles sont aujourd’hui devenues influenceuses mais avant tout mamans !

Elles ont toutes accepté d’ouvrir les portes de leur quotidien en donnant accès aux coulisses de leur vie de stars mais aussi leur vie de mamans !



Suivez les aventures et trépidantes de 9 Mamans déjà bien connues : Jesta, Julie Ricci, Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Julia Paredes, Cindy Pomeyrol, Martika, Wafa et Emilie Nef Naf.

