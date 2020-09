AVANT PREMIÈRE - Mamans et célèbres : Le premier épisode avec Rym, Hillary, Charlène, Tiffany et Cécilia disponible sur MYTF1

Les nouvelles mamans de "Mamans et célèbres" arrivent le Lundi 7 septembre sur TFX. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La saison inédite de Mamans et célèbres arrive sur vos écrans, le Lundi 7 septembre sur TFX. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode. Ce dernier est également disponible sur MYTF1.fr et sur l'application.

Bienvenue RYM, CHARLÈNE, HILLARY, CÉCILIA et TIFFANY !

La saison 2 de Mamans et célèbres se poursuit et promet pleins de nouveautés ! Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, ont été candidates de télé-réalité et aujourd’hui elles sont influenceuses mais avant tout mamans ! Après une première saison à succès, la saison 2 de Mamans et célèbres continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans. Dans cette saison 2, une grande nouveauté : les mamans iconiques de l’émission JESTA, JULIE RICCI, KELLY HELARD, STEPHANIE CLERBOIS, JULIA PAREDES, CINDY POUMEYROL, MARTIKA et WAFA seront accompagnées par de nouvelles mamans.

Mamans et célèbres, du Lundi au Vendredi à 16h55 sur TFX