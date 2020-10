AVANT PREMIÈRE - Mamans et célèbres, saison 3 : L'épisode 1 déjà disponible grâce à MYTF1 Premium

Sans plus attendre, découvrez l'épisode 1 de la saison 3 de "Mamans et célèbres" en avant-première sur MYTF1 Premium.

Avant-première MYTF1 Premium

Lundi 19 octobre sur TFX, découvrez la suite des aventures de Mamans et célèbres dans la saison 3 inédite. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.



Rentrée des classes, déménagement et mariage !

Nouvelle saison pour les mamans Rym, Hillary, Charlène, Cécilia et Tiffany. Sans oublier celles que vous connaissez bien : Julia, Wafa, Kelly, Jesta, Cindy, Julie et Stéphanie. Au programme : Luna et Lyam font leur rentrée. Wafa prépare son mariage. Jesta et Stéphanie vivent à fond leur grossesse. Julie et Charlène pouponnent. Hillary et Cindy déménagent. Les mamans n'ont pas le temps de s'ennuyer !

Mamans et célèbres - Du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX