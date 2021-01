AVANT PREMIÈRE - Mamans et célèbres : épisode inédit disponible grâce à MYTF1 Premium

Les Mamans les plus célèbres de TFX reviennent partager leurs quotidiens le 18 janvier 2021. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

Mamans et Célèbres revient le Lundi 18 janvier 2021 à 17h00 sur TFX. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner le prochain épisode inédit.

La saison 3 de Mamans & Célèbres se poursuit et promet pleins de nouveautés !

La suite de la saison 3 sera remplie de surprises, les mamans continuent de dévoiler leurs univers et leurs quotidiens extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans. Certaines mamans auront de grandes révélations à vous faire ! En plus de leurs emplois du temps bien chargés, suivez les grossesses mais aussi les accouchements des Mamans ! Notamment avec Kelly Helard et Stéphanie Clerbois ! Chacune d'entre d'elles ayant partagé une grossesse et un accouchement différent mais toujours rempli d'amour !



Dès le 18 Janvier, retrouvez les histoires quotidiennes de JESTA, JULIE RICCI, KELLY HELARD, STEPHANIE CLERBOIS, JULIA PAREDES, CINDY POUMEYROL, MARTIKA, WAFA, RYM, HILLARY, TIFFANY, CECILIA et CHARLENE !