Mamans & célèbres - Cécilia : Mère courage

De nouvelles mamans intègrent la grande famille de “Mamans et Célèbres” sur TFX. En attendant, faites connaissance avec Cécilia, maman solo et comblée grâce à la petite Sway.

Cécilia, 31 ans, est connue pour avoir participé à la 15ème édition de Koh-Lanta. Elle est aujourd’hui maman d’une petite fille, Sway âgée de bientôt 1 an. Lorsqu’elle était enceinte de 5 mois, Cécilia s’est séparée de son ex-compagnon qui a ensuite disparu de sa vie. Elle a alors vécu une fin de grossesse en célibataire et élève seule sa petite merveille.

Maman avant tout

Maman courageuse et protectrice, elle vit pour Sway à 100% et gère donc seule toutes les tâches. Très amie avec Jesta, les deux jeunes mamans auront l’occasion d’échanger dans Mamans et Célèbres sur leurs vies de femmes et leurs carrières. Danseuse professionnelle, Cécilia conjugue sa passion et sa jeune vie de maman... et ce n’est pas simple tous les jours !

Mamans et Célèbres, la nouvelle saison à suivre du Lundi au Vendredi, à 16h55 sur TFX.