Mamans & célèbres - Charlène et Benoît : Les futurs parents complices et complémentaires

De nouvelles mamans intègrent la grande famille de “Mamans et Célèbres” sur TFX. En attendant, faites connaissance avec Charlène. Aux côtés de Benoît, elle apprend à devenir maman avec Thyam.

Charlène et Benoit, le couple phare de Secret Story saison 11, se lancent dans une toute nouvelle aventure ! Leur histoire dure depuis 6 ans et il devient évident qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Une évidence qui se concrétise aujourd’hui avec la venue d’un petit garçon ! Pour ce couple plein d’énergie, il s’agit d’un premier bébé et les futurs parents font le grand saut dans l’inconnu ! Si Charlène est déjà tata plusieurs fois, cela lui a donné l’occasion de connaitre et de gérer des enfants mais pour Benoit c’est la découverte totale !

Bienvenue Thyam

Dans cette saison inédite de Mamans et Célèbres, vous suivrez les derniers jours de grossesse de Charlène et toutes les premières fois du couple en tant que jeunes parents. Une nouvelle étape débute pour eux !

