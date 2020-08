Mamans & célèbres - Hillary : Mère, mode d'emploi

De nouvelles mamans intègrent la grande famille de “Mamans et Célèbres” sur TFX. En attendant, faites connaissance avec Hillary. Avec Giovanni, elle se prépare à accueillir le petit Milo.

Hillary est une jeune femme de 28 ans, une véritable influenceuse et business woman. Depuis plus de 10 ans, elle dévoile toutes ses aventures et les étapes clefs de son parcours sur les réseaux et les écrans. C’est donc tout naturellement qu’Hillary va partager le rôle de sa vie, celui de devenir maman ! Depuis deux ans, Hillary partage sa vie avec Giovanni, un célèbre mannequin. Dans Mamans et Célèbres, ils vont partager leur excitation et leur bonheur autour de l’arrivé de leur premier enfant.

Dernière ligne droite

Hillary vit ses derniers instants en tant que femme enceinte. L'heure de la grande rencontre avec son bébé approche ! Pour cette étape, Hillary n’a pas d’appréhension et continue sa vie comme si de rien n’était. Féminité et fashion attitude, elle trouve toujours du temps pour prendre soin d’elle. Mais à quelques jours de l’accouchement, il faut bien avouer qu'Hillary ne sait absolument pas dans quoi elle met les pieds… Pour cette jeune femme qui aime les sensations fortes, nul doute que l’arrivée de son bébé sera le moment le plus magique de sa vie !

