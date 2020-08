Mamans & célèbres - Rym et Vincent : Le couple fusionnel

Par| Écrit pour TFX Le 27/08/20 à 15:43 , mis à jour le 27 août 2020 à 16:13 | Voir le site de Mamans et célèbres

De nouvelles mamans intègrent la grande famille de “Mamans et Célèbres” sur TFX. En attendant, faites connaissance avec Rym. Avec Vincent, elle s’apprête à accueillir son premier enfant.

Rym et Vincent c’est LE couple emblématique de La villa des cœurs brisés saison 5. Lors de cette aventure, les tourtereaux ont eu le coup de foudre l’un pour l’autre et ne se sont plus jamais quittés. Tout est allé très vite ensuite, Rym a décidé de quitter l’Espagne pour s’installer en région parisienne aux côtés de son âme-sœur. Au bout de 3 mois d’idylle, le jeune couple a appris avec joie qu’ils attendaient un heureux événement !

Baby boy ou Baby girl ?

Pour ce couple fusionnel et glamour, il s’agit de leur premier enfant. Les futurs parents se lancent donc dans l’inconnu : Vincent n’a jamais changé de couche de sa vie et Rym n’y connait pas grand-chose non plus… Dans cette nouvelle aventure, ils vont renforcer leur amour tout en devenant parents !

