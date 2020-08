Mamans & célèbres - Tiffany et Justin : Dingues de leurs filles

De nouvelles mamans intègrent la grande famille de “Mamans et Célèbres” sur TFX. En attendant, faites connaissance avec Tiffany, maman de deux petites filles.

Tiffany et Justin, ont participé chacun de leur côté à l’émission Mariés au Premier Regard saison 1. C'est suite à leurs ruptures respectives que le destin les a fait se rencontrer. Très vite, le couple fou amoureux décide de se marier et de fonder une famille. Leur histoire dure depuis 4 ans avec notamment un mariage il y a 2 ans et la naissance de leurs 2 filles, Romy et Zélie, qui ont respectivement bientôt 2 ans et 9 mois. Dynamiques, souriants, ces parents sont aussi et surtout extrêmement fusionnels avec leurs filles, dont ils adorent s’occuper. Pour Tiffany et Justin, la vie de famille prime sur la vie de couple et les parents ne font donc rien sans leurs filles !

