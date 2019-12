Mamans et Célèbres - Découvrez les premières images avec Stéphanie Clerbois, Liam, Emilie Nef Naf, Martika, Jesta et les autres

Dix mamans célèbres vous ouvrent les portes de leur quotidien dès le lundi 6 janvier à 16h sur TFX.

Elles sont 10, elles sont célèbres, elles sont stars des réseaux sociaux. On les a connues candidates de télé-réalité, elles sont aujourd’hui devenues influenceuses mais avant tout mamans ! Et pour la première fois, elles nous ouvrent les portes de leur quotidien pour découvrir les coulisses de leur vie de stars mais aussi leur vie de mamans ! Mamans et célèbres, c'est la nouvelle émission qui débarque le lundi 6 janvier sur TFX. Au programme : découvrez le vrai quotidien de ces 10 mamans : Stéphanie Clerbois, Liam Di Benedetto, Emilie Nef Naf, Julia Paredes, Wafa, Cindy Pomeyrol, Martika, Jesta et Benoit, Kelly Helard et Julie Ricci.

Emilie Nef Naf

Sa fille : Maella, 6 ans

Son fils : Menzo, 4 ans

Grande gagnante de la saison 3 de Secret Story, Emilie a depuis, fait beaucoup de chemin ! Emilie est une jeune maman de 2 enfants, nés de son histoire d’amour avec le footballeur Jeremy Menez. Alors qu’ils mettent un terme définitif à leur histoire en janvier 2019, Emilie et les enfants déménagent. De la chaleur du Mexique, ils passent au froid hivernal de Lille : le dépaysement est total. Côté professionnel, Emilie est une véritable working girl. Elle alimente au quotidien son blog et ses réseaux sociaux, tout en développant la marque qu’elle a fondée avec ses deux associées : « le secret by Emilie ». Le plus difficile pour elle : concilier sa réussite professionnelle et sa vie de maman à temps plein.

Stéphanie Clerbois

Son fils : Liam, 4 ans

Stéphanie se fait connaître en 2010 durant la saison 4 de Secret Story à l’âge de 21 ans. On la découvre amoureuse, charmeuse et séductrice. Stéphanie a un physique qui ne laisse personne indifférent. En 2014, elle rencontre Eric, le futur père de son fils, et pendant un an ils vivent une relation parfaite, et accueillent le petit Liam dans leur famille. En mars 2018, ils mettent fin à leur relation, et décident de partager la garde de leurs fils. Stéphanie et Liam entretiennent une relation très fusionnelle, et se comprennent en un regard. La jeune femme alterne entre sa vie de maman à plein temps, et sa vie professionnelle, et sa vie de célibataire. Elle organise tous ses rendez-vous professionnels avec son agence d’influenceurs, mais se fait également plaisir avec ses amies qui n’ont qu’un objectif : lui trouver un nouvel homme avec qui partager sa vie !

Jesta et Benoit

Leur fils : Jullian, 1 mois

Jesta et Benoît se sont rencontrés lors de l’aventure Koh-Lanta. Les deux finalistes sont depuis deux ans maintenant influenceurs et partagent tout leur quotidien avec leurs abonnés. Ils viennent d’avoir leur premier enfant : le petit Jullian, un mois. C’est le premier « bébé Koh-Lanta » et leurs parents ont accepté de partager leurs premières fois avec nous…

Martika

Enceinte de 6 mois

Martika, c’est l’italienne amoureuse de l’amour qui n’a pas sa langue dans sa poche ! On l’a connue dans L’île des vérités, le Bachelor, la Villa des cœurs brisés 1 et 2, mais tout ça c’est derrière elle maintenant. Depuis qu’Umberto est entré dans sa vie il y a 2 ans, elle n’a d’yeux que pour lui et leur future petite fille tant attendue pour le mois de novembre 2019. Princesse du programme habitant non loin de Monaco, Martika ne sait pas s’occuper d’un bébé et n’a toujours pas consulté de sage-femme pour préparer l’accouchement. En revanche, elle donne toute son énergie à se préparer à son rôle de future maman mais aussi à organiser la baby shower la plus fancy de la côte d’Azur. Luxe, rires et bébé : bienvenue dans la vie de Marmantika !

Liam Di Benedetto

Sa fille : Joy, 1 an

Liam s’est fait connaître lors de la saison des Marseillais South America. Impossible de passer à côté du caractère explosif de la jeune femme. Mais ça c’était avant l’arrivée de Joy. Liam, amoureuse de l’amour, tombe enceinte juste après un mois de relation avec le futur père de sa fille. À l’âge de 3 mois, Liam découvre que sa fille a un kyste de 3 cm dans le cerveau. La maman fêtarde laisse place à la maman responsable et dévouée à sa fille. Aujourd’hui séparée du père de sa fille et très préoccupée par la santé de Joy, elle lui est entièrement dévouée avec l’aide quotidienne de sa grand-mère.

Julie Ricci

Son fils : Gianni, 1 an

Mannequin, puis candidate à des télé-réalités comme Secret story, ou Les Anges, Julie Ricci est aujourd’hui influenceuse ! Mariée avec Pierre-Jean depuis peu, elle est maman d’un petit Gianni qui va avoir un an. Sa première année en tant que maman a été très difficile. En mars dernier, Julie se fait renverser par une voiture alors qu’elle tient son bébé dans les bras. Le petit n’a rien, mais Julie est blessée à la jambe et immobilisée plusieurs mois. Elle a d’ailleurs eu du mal à s’en remettre et à maintenant tendance à surprotéger Gianni. Depuis, une nouvelle épreuve s’est ajoutée au tableau : une fausse couche. Intrépide, Julie compte désormais profiter pleinement de la vie, de faire de leur vie de famille un conte de fée et… d’avoir un nouvel enfant !

Cindy Poumeyrol

Enceinte de 7 mois

Finaliste de la dernière saison de Koh-Lanta, Cindy marque les esprits par sa joie de vivre et son côté stratège. Côté cœur, là aussi elle ne lâche rien, la preuve en est de son histoire d’amour avec Thomas qui commence à l’âge de 13 ans. C’est un amour de vacances, une histoire sans lendemain… jusqu’à leurs 30 ans, tous les deux célibataires. Cindy tente un message pour l’anniversaire de Thomas, il est très réceptif et répond. Le rendez-vous est pris : ils se retrouvent pour prendre un verre et ne plus jamais se quitter. Ils s’installent très vite ensemble à Bordeaux et alors qu’ils partent en vacances au Mexique en Décembre 2018, Thomas demande Cindy en mariage ! Un mois plus tard en vacances en Martinique, les événements s’enchaînent : Cindy apprend qu’elle est enceinte. C’est le début d’une belle et grande aventure pour Cindy et Thomas qui sont des futurs parents cools très impatients de l’arrivée de leur petite fille.

Julia Paredes

Sa fille : Luna, 2 ans

Julia est une candidate emblématique de plusieurs émissions de télé-réalité. Aujourd’hui devenue influenceuse, c’est dans le rôle de maman qu’elle se sent la plus épanouie. Sa fille Luna est pour elle un vrai cadeau du ciel et désormais sa priorité. Victime d’endométriose depuis son plus jeune âge, Julia fait le deuil de pouvoir un jour donner la vie. Lorsqu’on lui annonce sa grossesse surprise, après seulement 4 mois de relation avec Maxime, c’est le drame. Julia veut garder cet enfant, Maxime lui n’est pas prêt. Alors que Luna a 18 mois, Maxime réapparaît dans la vie de Julia, et lui annonce qu’il veut connaître sa fille. Alors qu’ils se revoient tous les deux, ils sont unanimes : ils s’aiment ! Julia prépare la petite Luna en lui montrant des photos de son papa. Lors de leur rencontre, Luna l’appelle directement papa ! Depuis, ils habitent ensemble et prennent le temps de se découvrir !

Kelly Helard

Son fils : Lyam, 3 ans et demi

En 2011, les ch’tis à Ibiza font leur apparition sur nos écrans, c’est le début de la télé-réalité. Pendant cette saison, un couple marque les esprits : celui de Kelly et Christopher. Kelly se retire progressivement de la télé et tombe amoureuse de Neymar, avec qui elle a un fils : Lyam. Séparés depuis un an et demi à cause des infidélités de Neymar, Kelly est toujours amoureuse de lui et n’a qu’un objectif : le reconquérir. Kelly se définit comme excessive, possessive et l’assume mais cette relation lui a fait perdre toute confiance en elle. Elle bataille tous les jours avec son image mais son fils Lyam avec qui elle a une relation fusionnelle lui donne la force de tout mettre en œuvre pour arriver à s’accepter.

Wafa

Ses filles : Manel 13 ans et Jenna 1 an et demi

On a découvert Wafa il y a 10 ans dans Koh-Lanta. À l’époque, elle élevait seule Manel, sa petite fille de 4 ans. Aujourd’hui tout a changé ! La petite fille a bien grandi mais a surtout une petite sœur, Jenna, âgée de 18 mois, que Wafa a eu avec Oliver. Ensemble depuis 5 ans, ils préparent aujourd’hui leur mariage prévu pour septembre 2020 et sont sur le point d’acheter leur première maison ensemble. La priorité de Wafa : ses enfants, son futur mari, mais aussi tout le reste de sa famille qui habite tous à moins de 100 mètres de chez elle ! De grands projets qui mettent beaucoup de pression à Wafa, connue pour son caractère de feu et son exigence presque « militaire ».

Mamans et Célèbres, Rendez-vous Lundi 6 janvier à 16h, puis du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX