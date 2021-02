Jesta a accouché ! Découvrez en exclusivité “9 mois avant Adriann” sur MYTF1

Ce jeudi 11 février 2021, Jesta a donné naissance à un petit garçon prénommé Adriann. MYTF1 vous propose de découvrir en exclusivité, les coulisses de sa naissance !

Après Charlize et Lyana, les deux petites filles de Stéphanie et Kelly, c’est au tour d’un petit garçon de venir agrandir la grande famille de “Mamans et célèbres”. Adriann, deuxième enfant de Jesta et Benoît et petit frère de Juliann, est né ce Jeudi 11 février 2021.

"Un accouchement de rêve"

C’est sur Instagram que Jesta a décidé d'annoncer l’heureuse nouvelle à sa communauté. “Nous vous présentons avec beaucoup d’émotions notre fils Adriann qui nous a fait la merveilleuse surprise de nous rejoindre ce jeudi 11 février à 11h36”, peut-on lire en légende d’une photo où l’on découvre la première photo de famille. “Ce petit ange nous a fait vivre un accouchement de rêve, un accouchement réellement magique. Je n’aurais jamais imaginé cela possible. Merci infiniment à vous pour vos messages et votre bienveillance envers notre petite famille et merci surtout à mon mari, mon complice de toujours d’être le papa de mes deux magnifiques petits garçons,” a conclu l’heureuse maman.

"Tout le monde va bien"

De son côté, le papa s’est dit très heureux. “Tout le monde va bien. Merci à Jesta qui a été incroyable et que j’aime plus que tout. Il et elle sont en bonne santé,” a-t-il posté sur son compte Instagram. Nul doute que Juliann, le nouveau grand frère, est lui aussi aux anges ! En attendant de découvrir les premiers jours de vie d’Adriann dans “Mamans et célèbres” sur TFX, MYTF1 vous propose de revivre les coulisses de sa naissance. De l’annonce de cette grossesse lors du premier anniversaire de Juliann aux préparatifs en passant par l’émotion de la découverte du sexe de bébé…Ne manquez rien des meilleurs moments de la grossesse de Jesta dans “9 mois avant Adriann”.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à Adriann dans la grande famille de “Mamans et célèbres”.