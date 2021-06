Mamans et célèbres - Julia a accouché ! Découvrez en exclusivité “9 mois avant Vittorio” sur MYTF1

Ce vendredi 25 juin, Julia a donné naissance à un petit garçon prénommé Vittorio. MYTF1 vous propose de découvrir en exclusivité, les coulisses de sa naissance !

Après Charlize et Lyana, les deux petites filles de Stéphanie et Kelly, Adriann, le deuxième enfant de Jesta, Aaron le premier petit garçon de Wafa, c’est au tour de Julia de donner naissance à un petit garçon. Vittorio, petit frère de Luna, est né ce vendredi 25 juin 2021. C’est sur Instagram que Julia a décidé d'annoncer l’heureuse nouvelle à sa communauté. “C’est avec une immense joie qu’on vous annonce l’arrivée de notre petit Vittorio Parisi. Il est né ce matin à 9h54 et pèse 3kg680 (...) Nous sommes sur notre petit nuage, depuis le temps qu’on l’attendait ce deuxième bébé miracle. Maintenant nous avons hâte de le présenter à sa grande sœur et au reste de la famille . Merci à vous tous pour vos messages de félicitations” peut-on lire en légende d’une photo où l’on découvre la première photo de famille.

9 mois avant Vittorio

En attendant de découvrir les premiers jours de vie de Vittorio dans “Mamans et célèbres” sur TFX, MYTF1 vous propose de revivre les coulisses de sa naissance. De la découverte de sa grossesse aux préparatifs de leur nouvelle vie en passant par la découverte du sexe de bébé lors d'une magnifique gender party…Ne manquez rien des meilleurs moments de la grossesse de Julia dans “9 mois avant Vittorio”.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à Vittorio dans la grande famille de “Mamans et célèbres”.