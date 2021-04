Wafa a accouché ! Découvrez en exclusivité “9 mois avant Aaron” sur MYTF1

Ce lundi 19 avril 2021, Wafa a donné naissance à un petit garçon prénommé Aaron. MYTF1 vous propose de découvrir en exclusivité, les coulisses de sa naissance !

Après Charlize et Lyana, les deux petites filles de Stéphanie et Kelly, Adriann, le deuxième enfant de Jesta, c’est au tour de Wafa de donner naissance à un petit garçon. Aaron, petit frère de Manel et Jenna, est né ce lundi 19 avril 2021. C’est sur Instagram que Wafa a décidé d'annoncer l’heureuse nouvelle à sa communauté. “Notre petit prince est arrivé enfin!!!!! C’était mon accouchement le plus difficile , je vous raconte tout très vite ! Voici Aaron 3k970g, le 19 avril 2021. 0n a eu une équipe de choc ! Merci au personnel soignant,” peut-on lire en légende d’une photo où l’on découvre la première photo de famille.

9 mois avant AARON

De son côté, le papa s’est dit lui aussi très heureux. “Une mère exceptionnelle, une femme dont je suis tellement fière, tellement courageuse, encore une fois tu as été extraordinaire aujourd’hui. Depuis 5h ce matin nous y sommes, enfin tu es là (...) Ma magnifique famille s’agrandit, je suis le papa le plus heureux et chanceux au monde,” a-t-il posté sur son compte Instagram. Nul doute que Manel et Jenna, les grandes soeurs, sont elles aussi aux anges et ont hâte de découvrir leur petit frère !

"Je suis le papa le plus chanceux du monde"

En attendant de découvrir les premiers jours de vie d’Aaron dans “Mamans et célèbres” sur TFX, MYTF1 vous propose de revivre les coulisses de sa naissance. De l’annonce de cette grossesse aux préparatifs en passant par l’émotion de la découverte du sexe de bébé…Ne manquez rien des meilleurs moments de la grossesse de Wafa dans “9 mois avant Aaron”.

Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à Aaron dans la grande famille de “Mamans et célèbres”.