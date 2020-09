A quelques jours de son accouchement, Julie craque !

Julie prépare sa valise de grossesse. Avec son diabète gestationnel, son accouchement peut être déclenché à tout moment et tout doit être prêt. Heureusement, elle peut compter sur l’aide de Gianni. Si le futur grand frère ne se rend pas vraiment compte du haut de ses 1 an et demi, sa maman tient absolument à ce qu’il garde sa place au sein de la famille. En bouclant sa valise de maternité, Julie se sent prête à accueillir son deuxième fils et c’est l’émotion qui l'envahit. Quand elle voit le chemin parcouru depuis 5 ans, la maman influenceuse est fière. “Je suis pleinement heureuse dans mon rôle de femme et de mère,” confie-t-elle avec des larmes de joie.