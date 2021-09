Alizée et Maxime, heureux parents de Thi-Waï, rejoignent l’aventure

Une nouvelle maman intègre la grande famille des Mamans & Célèbres ! Bienvenue à Alizée, 28 ans, et son mari Maxime, 30 ans, en couple depuis plus de 12 ans. Tout juste parents de Thi-Waï, les jeunes mariés attendent leur deuxième enfant ! La petite famille en rêvait : ils seront bientôt 4. Ils ne connaissent pas encore le sexe du bébé et préparent la “gender reveal party”. Fille ou garçon ? Nora, l’organisatrice de l’événement, est déjà au courant ! La petite famille a hâte de le découvrir. Extrait de l’épisode 02, saison 05 de Mamans et célèbres diffusé le Mardi 21 septembre 2021.