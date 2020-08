Après la lune de miel, Cindy fête ses retrouvailles avec Alba

Cindy et Thomas rentrent de dix jours de voyage de noces en Afrique du Sud et à L’Ile Maurice. Première fois qu’ils étaients séparés depuis aussi longtemps avec leur petite Alba. Les retrouvailles sont chaleureuses et remplies de bisous ! Les jeunes parents ont bien profité de leurs vacances mais comptent bien profiter pleinement de leur petite fille. Extrait de Mamans et Célèbres du Jeudi 27 août sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.