Aurélie Van Daelen, maman de Pharell : La working mum pleine d'énergie

Aurélie Van Daelen, business women accomplie et maman de Pharell (4 ans et demi), partagera prochainement son quotidien dans "Mamans et célèbres" ! Aurélie, maman Belge au tempérament de feu, est reconnue sur les réseaux sociaux. Elle est influenceuse et elle partage au quotidien des clichés de mode, de beauté et d'art de vivre mais aussi des photos avec son fils et de son compagnon Nicolas, avec qui elle partage sa vie depuis plus d'une année. Ensemble, ils forment une famille recomposée, puisque Nicolas est aussi le papa d'un fils de 4 ans et demi, également issu d'une précédente union et prénommé Roméo. Aurélie dévoilera des moments exclusifs dans "Mamans et célèbres", elle qui est une maman protectrice, à cheval sur l'éducation mais aussi pleine d'énergie ! Elle dédie toute sa vie à son fils et à son entreprise, qui est comme son deuxième bébé ! Influenceuse mais aussi CEO de sa propre marque, maman et belle maman, Aurélie est une véritable Working Mum !