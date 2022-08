Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 07 Episode 01

Pour cette 7ème saison nos mamans continuent de partager avec vous leur quotidien ! Kelly et Neymar ont décidé de passer quelques jours en famille en République Dominicaine. Au programme : piscine plage et cocktail, mais Lyam n'est pas du même avis... le toboggan s'impose au planning ! Dans le sud de la France, Éloïse et Nacca sortent eux de la maternité avec Valentina. Trois jours après l'accouchement, c'est une nouvelle vie à 3 qui commence. L'émotion est à son comble quand il est l'heure pour Valentina de rentrer pour la première fois chez elle et l'occasion également de faire les présentations avec Dolce. À Dubaï Hillary et Giovanni s'occupent de Matteo, 6 mois, et prennent le plus grand soin de lui pour s'assurer de son état de santé. À l'ordre du jour également : les préparatifs de mariage pour une ouverture de bal sans faux pas. Gianni a lui passé des examens de santé qui ont permis de déceler une intolérance à certains aliments : l'occasion pour Julie de découvrir la difficulté pour trouver des gâteaux adaptés. Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 01.