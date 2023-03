Avant-première - Mamans & Célèbres - S08 E01

Vos mamans favorites sont de retour pour une 8e saison ! À Dubaï chez Hillary et Giovanni, c’est un grand jour : Milo et Matteo font leur rentrée à la crèche. De leur côté, Jesta et Benoit tentent d’apprendre le vélo à leur fils Adriann, mais le petit garçon n’est pas du même avis que ses parents. L’heure est à la découverte des fruits et des légumes pour Stéphanie et Charlize. Pour cela direction une petite exploitation bio pour une cueillette entre mère et fille. Tiziri est de passage à Paris pour un séjour en famille. Pendant que son époux, Lucas, s’occupe des enfants, la jeune maman en profite pour enchaîner les rendez-vous professionnels. Les vacances sont placées sous le signe de l’émotion pour Sarah, Benjamin et leurs 2 enfants. Toute la tribu profite de leur temps libre pour se rendre à Puerto Escondido, au Mexique, le village natal de Sarah et rendre visite à toute sa famille. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 01.