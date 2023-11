Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 60

C'est la fin de la saison pour les mamans ! Direction Dubaï, où l'on retrouve Hillary et Giovanni profitant de leurs deux fils dans un parc aquatique. Les parents ne manquent pas de trouver du temps pour eux afin de réfléchir sur l'année passée dans la ville. En France, Sarah célèbre enfin les 6 mois de sa fille, Aaliyah, entourée de sa famille ! Julia accompagne Vittorio et Luna pour un cours de gym. À la maison, Maxime et la maman discutent de faire un tatouage en commun dédié à leur petit dernier. Enfin, Martika conclut sa saison en étant membre d'un jury pour une compétition de cosmétique ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 60.