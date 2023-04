Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 16

Chez Jesta, au concours de Puzzle, Juliann est le plus fort et bat son papa haut la main. De passage à Paris pour un shooting photo, Camille profite de son temps libre pour rendre visite à Kelly et Lyana. Sarah et Benjamin ont décidé d’emmener Tao et Damian à Zurich pour le week-end. L’occasion pour la petite tribu de faire une visite au Zoo. Dans le cadre de sa formation pour éduquer au mieux sa fille, Kelly se rend dans un magasin pour trouver le matériel dont elle a besoin pour réaliser quelques activités. Pendant que Hillary est à Dubaï avec Matteo, Giovanni passe quelques jours en France avec Milo pour rendre visite à ses parents. Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 16.