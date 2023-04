Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 18

Sarah et Benjamin passent le week-end à Zurich avec leurs enfants. L’occasion pour la petite famille de se retrouver autour d’un brunch. Pendant qu'Adriann et Juliann sont chez leurs grands-parents, Jesta et Benoît en profitent pour se retrouver en amoureux. À Lyon, Julie et Gianni se glissent dans la peau de petits chimistes et construisent un petit volcan. Mélanie est à Paris pour un shooting photo pour sa propre marque de chaussure. L’apprentissage de la propreté est difficile pour Lyana, la fille de Kelly et Neymar. Alors la jeune maman adopte une nouvelle stratégie. Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 18.