Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 20

Rym et Vincent emmènent Maria-Valentina à un cours de babygym, un moment privilégié entre la maman et la petite fille. Mélanie et Swan sont au Portugal pour passer quelques jours en famille. Hillary a organisé une surprise pour Julia, direction le désert pour les deux amies pour se changer un peu les idées. Aujourd’hui, Julie a rendez-vous pour le tout premier shooting photo de son fils Giovann qui pose pour une marque de vêtements pour enfants. Camille fait découvrir à Zélyana, les joies de la pâte à modeler, l’occasion de partager une activité entre mère et fille. Mamans et Célèbres – Saison 08 Épisode 20.