Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 21

Aujourd’hui, à Genève, Sarah, Benjamin et les enfants se transforment en petits chimistes et créent des expériences surprenantes. Mélanie profite de son séjour au Portugal avec Swan pour travailler un peu et se rendre dans une de ses usines de production. Dans le sud de la France, Umberto et Martika décident d’organiser une petite activité création avec Mia pendant la sieste de Gioia. Jesta et sa tribu font une balade en forêt, l’occasion pour Benoit, le papa, de construire une cabane avec ses fils. Chez Tiziri et Lucas, c’est après-midi piscine pour toute la famille. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 21