Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 22

Il y a quelques mois, Kelly et Neymar ont décidé de prendre un chien pour leur fils Lyam. Aujourd’hui, les jeunes parents constatent une incroyable évolution dans son comportement. Stéphanie profite que sa fille Charlize soit chez son papa, pour passer une après-midi avec Lyam et lui trouver un nouvel équipement de foot. Rym a rendez-vous avec une marque de soins capillaires pour devenir ambassadrice. Les vacances en France se terminent pour Giovanni et Milo, le petit garçon profite des derniers moments avec ses grands-parents. Emilie et Maëlla mettent en pratique les techniques de massage qu’elles ont appris lors d’un cours. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 22