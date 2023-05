Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 23

La poussée dentaire est douloureuse pour Vittorio alors pour soulager son fils Julia a décidé de faire des glaces avec son lait maternel. Camille et Zélyana ont rendez-vous chez l’ostéopathe pour corriger la démarche de la petite fille. Il est 14h chez Jesta et Benoît, l’heure de la sieste pour Juliann qui ne semble pas d’accord avec cette idée. Alors le petit garçon va user de son imagination pour faire tourner ses parents en rond. Julie a décidé de commencer une nouvelle étape avec Giovann : l’apprentissage de la propreté. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 23