Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 24

À Londres, c’est l’heure des devoirs pour Tiziri et son fils Isaho. Une activité à laquelle le petit garçon prête une grande attention. Après 2 semaines en France, Giovanni et Milo rentrent à Dubaï alors Hillary leur prépare quelques petites surprises pour leurs retrouvailles. De son côté, Stéphanie tente de faire dormir Charlize dans son propre lit, mais il semblerait que la petite fille ne soit pas d’accord avec ce changement. Aujourd’hui, Rym et Vincent emmènent Alma à son premier cours de bébé nageur. Kelly propose à Lyana de faire une activité pour développer sa motricité fine. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 24