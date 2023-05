Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 28

Hillary et Giovanni fêtent leur 6 mois de mariage, une date importante pour le jeune marié qui a préparé une petite surprise pour sa femme. Le week-end à Toulouse continue pour Sarah, Stéphanie et Jesta. Une fois que les enfants sont couchés, c’est l’occasion pour les mamans de discuter un peu. Dans le sud de la France, Martika et Umberto ont décidé d’emmener leurs filles à la ferme pour faire un peu de jardinage et découvrir les animaux. Aujourd’hui, Mélanie va s’amuser au parc avec son fils Swan mais la météo ne semble pas de leur côté. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 28