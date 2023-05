Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 29

Pour célébrer le 7ème anniversaire de leur fils Lyam, Kelly et Neymar ont décidé de lui faire une surprise et de redécorer sa chambre. Aujourd’hui Emilie est dans le sud de la France pour rendre visite à Camille et Zélyana. Tiziri a un rendez-vous téléphonique avec une coach sportive pour mettre en place un nouveau programme. Chez Julie, il est l’heure d’un atelier pâtisserie en famille pour le plus grand plaisir de Gianni qui adore mettre la main à la pâte. Rym et Vincent ont décidé d’offrir les vêtements trop petits de leurs filles à une association. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 29