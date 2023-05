Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 30

La journée entre filles continue pour Emilie, Camille et Zélyana. Après le parc, il est l’heure de préparé un bon repas pour le déjeuner. Aujourd’hui Kelly a fait appel à Olivia, une spécialiste de l’autonomie et de la motricité de l’enfant, pour la conseiller dans les activités qu’elle propose à sa fille Lyana. À Dubaï, Maxime a donné rendez-vous à Hillary et Giovanni pour essayer son nouveau programme de sport et devenir les égéries de son site de fitness. De son côté, Tiziri a commencé un programme sportif pour prendre de la masse musculaire. Ce soir, elle décide de partager sa séance en live sur les réseaux sociaux. Mamans et Célèbres - Saison 08 Épisode 30