Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 33

Stéphanie et ses enfants ont accueilli un nouveau membre dans leur famille : un petit chaton que les enfants adorent. Mélanie profite que Swan soit chez son papa, pour rendre visite à Rym et Vincent et partager le goûter avec eux. De leur côté, Julia et Maxime ont décidé d’emmener Vittorio et Luna au parc pour découvrir les animaux. Aujourd’hui Jesta va à l’hôpital, la jeune maman doit subir une opération des amygdales et va devoir être séparer de ses enfants pendant plusieurs jours.