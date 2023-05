Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 08 Episode 36

Découvrez de nouvelles aventures pour nos « Mamans et Célèbres » !Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, influenceuses et business woman mais avant tout mamans !« Mamans et Célèbres » continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans.Et dans cette saison, les mamans prouvent une nouvelle fois, qu'elles sont une grande famille : retrouvailles, moments de convivialité partagés et soutiens... Toutes peuvent compter les unes sur les autres. Et nos mamans, ne sont pas les seules à avoir créé du lien au fil des saisons. Leurs enfants aussi deviennent amis !Aujourd'hui, cette joyeuse tribu s'apprête à accueillir avec beaucoup d'enthousiasme une nouvelle maman : Mélanie Da Cruz et son fils Swan !Et continuez à découvrir les histoires quotidiennes de Emilie Nef Naf, Julia Paredes, Julie Ricci, Stéphanie Clerbois, Jesta, Kelly, Martika, Sarah, Hillary, Rym, Tiziri Digne et Camille.