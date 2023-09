Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 14

Mia et Martika prépare un cadeau pour Sarah et sa fille Allyah. Elle a décidé de lui offrir un bijoux qui représentera sa fille. De son côté, Kelly et Neymar mettent à jour le CV de Kelly qui va rechercher du travail. Elle a confiance en elle pour trouver du travail. Sarah se prépare pour rejoindre Martika et Camille à la plage. Barbara va aussi à la plage avec Gabriel pour faire des châteaux de sables. C'est une journée chargée pour Julia qui est en pleine promotion de villa et appartement pour son travail. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 14­­.