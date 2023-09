Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 17

Jesta et Benoit sont heureux, car les enfants ont été très sages pendant la sortie au restaurant. Même pas besoin de donner les téléphones ! Pendant ce temps Hillary montre à Giovanni l'avancement de la cérémonie de baptême pour les enfants. Aujourd'hui Tao et Damian vont visiter une caserne de pompiers. Benjamin et Sarah ont contacté une caserne pour pouvoir visiter la caserne de Genève. De leur côté Neymar et Kelly profitent de la piscine avec les enfants. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 17.