Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 18

Kelly et Neymar ont une surprise pour Lyam et Lyana. Ils vont visiter le Parc des Princes ! Lyam va pouvoir visiter le stade de son équipe préférée ! Martika décide de créer un compte pour sa fille Mia. Mais elle n'a pas d'idée pour trouver un nom. Finalement, elle part sur "wonderMia" ! De son côté, Sarah veut se faire belle pour l'anniversaire de son chéri. Mais pour trouver la robe idéale, il faut avant tout faire un trie. Il est temps pour Camille de rencontrer Sarah et Fazia qui aimeraient l'ajouter dans leur projet de maillot de bain. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 18.