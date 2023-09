Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 23

À Dubaï, la relation entre Milo et Matteo est toujours très conflictuel. Le grand frère n'est pas très préteur et n'aime pas partager avec son frère. C'est une situation très compliqué pour Hillary et Giovanni. Barbara elle décide de faire un live pour répondre à toutes les questions de sa communauté. Son arrivée dans l'émission, son installation à Marrakech... elle va répondre à tout. À Londres, Tiziri organise un petit déjeuner mi français mi anglais. Et ce n'est pas tout elle a acheté des costumes de la garde royale pour Isaho et Inaya. C'est un grand jour pour Neymar, il va recevoir un nouveau four à pizza. Lui qui voue un culte à la nourriture est prêt pour se lancer dans une pizza party ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 23.