Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 26

En région parisienne, Neymar et Kelly préparent leurs valises pour aller au Limousin, tandis que Martika emmène ses filles visiter une ferme. À Londres, Tiziri s'occupe de ses réseaux sociaux en réfléchissant au des nouveaux contenus à filmer pour sa communauté. Le couple Hillary et Giovanni accompagnent Milo et Matteo voir un spectacle de marionnettes avant de faire une interview au cours de laquelle ils annoncent une nouvelle très spéciale ! Enfin, une nouvelle maman intègre l'aventure : Laure, accompagnée de son mari Matthieu, candidats de "Mariés au premier regard" et heureux parents de Lya. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 26.