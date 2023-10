Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 29

En vacances dans le sud de la France, on retrouve Nelly et Neymar qui profitent de leur séjour sur la plage. Benjamin et Sarah accompagnent leurs enfants dans un parc animalier, où la maman tente de surmonter sa peur des serpents. Julia expose les tableaux peints avec ses enfants dans sa maison et décide de déjeuner avec un ami pour discuter de sa situation avec son ex-compagnon. Martika, quant à elle, décide de célébrer le deuxième anniversaire de Gioia en l'emmenant dans une boutique pour princesses, où elle sera habillée et maquillée pour l'occasion ! Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 29.