Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 32

Le batême de Milo et Matteo continue et Hillary est émerveillée par la décoration et le saxophoniste. Tout est là pour passer une journée parfaite. Sarah a commencé le sport. Ce matin, elle part faire un jogging et elle emmène avec elle Damian et Tao. De leur côté, Jesta et Benoit reçoivent 35 personnes chez eux ! Ils sont tous réunis pour fêter l'anniversaire de Juliann. Kelly et Neymar profitent d'une journée en amoureux. Depuis que Kelly a son permis bateau, elle en profite pour faire une escapade nautique. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 32.