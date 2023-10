Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 34

Kelly prépare Lyana à la rentrée des classes en l'amenant à son lieu d'école. La famille fait ensuite une sortie à la ferme qui s'annonce pleine de rebondissements ! Dans le sud de la France, Camille fait découvrir sa nouvelle maison à Sarah et à sa fille. Jesta fait des devoirs de vacances avec Juliann. Malheureusement, le petit garçon ne veut pas et s'énerve contre sa mère. Hillary et Giovanni préparent également leurs fils à retourner à l'école avant de les emmener passer leurs examens de santé. Enfin, Tiziri achète des tenues de rentrée à Isaho et Inaya. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 34.