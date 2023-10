Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 38

Découvrez de nouvelles aventures pour nos « Mamans & Célèbres » sur TFX. Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, influenceuses et business woman mais avant tout mamans ! « Mamans & Célèbres » continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans. Et cette saison, les mamans les plus célèbres de France se confieront et partageront encore plus de moments privilégiés et intimes : aussi bien leurs hauts que leurs bas et leurs difficultés que les petites victoires du quotidien avec notamment des interviews à chaud, au cœur de la vie de nos « Mamans & Célèbres » et de leurs enfants. 2 nouvelles mamans... Barbara Opsomer et Sarah Lopez viennent compléter la belle famille de « Mamans & Célèbres » ! Barbara Opsomer : femme engagée, la comédienne et chanteuse partage sa vie à Marrakech avec son fils ! Maman solo d'un petit Gabriel de 2 ans, Barbara jongle entre projets solidaires et vie professionnelle bien remplie. Très impliqué dans le monde associatif, Barbara souhaite transmettre le bien à son fils et lui faire comprendre que la notoriété peut servir à aider. Cette femme au grand cœur aide aussi bien des personnes en difficulté que des animaux ! Côté carrière, celle qui a déjà lancé la douce chanson "Ali" se lance dans de nombreux projets artistiques qu'elle dévoilera dans « Mamans & Célèbres ». Sarah Lopez : Une nouvelle vie dans le Sud de la France et des tonnes de première fois avec la petite Aaliyah, arrivée le 6 avril dernier pour le grand bonheur de ses parents ! La petite famille a posé ses valises sur la Côte d'Azur, et même si Gérald le papa, garde quelques activités à Dubaï, c'est ici que le couple découvrira la vie de parents. Premiers pas de maman avec un nourrisson, bain sensoriel, premiers rendez-vous médicaux et premiers vaccins avec les sueurs froides qui vont avec, Sarah partagera ce nouveau quotidien tout neuf dans « Mamans & Célèbres » ! En dehors de sa vie de jeune maman, Sarah a quelques objectifs complémentaires : perdre ses kilos de grossesse, développer sa marque de bougies et un projet d'écriture autour de sa vie de maman et d'influenceuse. Sans compter Julia Paredes, Jesta, Kelly, Martika, Sarah, Hillary, Tiziri Digne, Camille et Mélanie Da Cruz qui reviennent vous dévoiler leurs histoires quotidiennes.