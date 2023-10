Avant-première - Mamans & célèbres - Saison 09 Episode 79

Ce matin, Martika prépare des pancakes pour Mia et Gioia. Les filles ont toutes les deux fait leur rentrée et pour le moment tout ce passe bien ! Pendant que les enfants sont à l'école, Hillary et Giovanni profitent d'être seuls pour faire une séance de sport expresse de 20 minutes ! Ils sont heureux de pouvoir relâcher la pression ensemble. Aujourd'hui, Sarah décide de montrer ses origines à sa fille Aaliyah. Grâce à des livres de musiques, elle lui fait découvrir sa culture. Aujourd'hui, Neymar et Kelly profitent du calme de la maison pour ranger la maison. Ils avaient oublié la sensation de se retrouver tous les deux seuls dans la maison. À Marakech, Barbara s'est organisée une journée au spa avec son amie. Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 39.